"On était en studio il y a quelques jours" : Lisa tease l'arrivée de nouveaux morceaux des BLACKPINK

Lisa, membre du phénomène mondial BLACKPINK, vient de donner des nouvelles excitantes concernant le futur de son groupe. À l'approche de la très attendue tournée mondiale de 2025 du quatuor sud-coréen, la chanteuse a laissé entendre que de nouveaux titres allaient bientôt arriver.

C'est lors d'une interview accordée à Variety ce samedi 3 mai, que Lisa a fait cette révélation. "En fait, nous étions en studio il y a quelques jours", a-t-elle confié, suscitant immédiatement l'enthousiasme des fans.

Quant à la date de sortie de ces nouveaux hits, la chanteuse est restée évasive. "Il faut être patient", a-t-elle insisté avec un sourire. "Ça arrive bientôt, je vous le promets. Il était temps."

BLACKPINK : une attente de trois années

Ces titres inédits sont attendus depuis le dernier projet musical de BLACKPINK, le single "The Girls" sorti en 2023, qui avait suivi leur deuxième album acclamé, "Born Pink", sorti en 2022. Un opus à grand succès hissé directement à la première place du Billboard 200, aux Etats-Unis. La tournée mondiale qui l'avait accompagné avait également battu des records en devenant la tournée la plus lucrative pour un groupe féminin.

Depuis, chaque membre de BLACKPINK cartonne en solo. Rosé a ouvert le bal avec son album "Rosie". Jisoo a ensuite sorti son EP "Amortage", en février dernier, tandis que Lisa et Jennie ont sortir leurs projets respectifs à quelques semaines d'intervalle en février et mars, "Alter Ego" et "Ruby". Plus récemment, Lisa a fait une apparition remarquée sur le nouveau single de Maroon 5, "Priceless".

BLACKPINK : bientôt la tournée

Les fans des BLACKPINK attendent avec impatience leur retour sur scène. Le groupe se prépare activement pour le lancement de sa nouvelle tournée mondiale, qui débutera en Corée du Sud en juillet prochain avant de traverser l'Amérique du Nord, l'Europe et le Royaume-Uni. Les quatre superstars seront de passage dans notre beau pays, au Stade de France, les samedi 2 et dimanche 3 août 2025.