Billie Eilish prépare un mystérieux projet avec James Cameron

Que nous réserve Billie Eilish ? Alors qu'elle poursuit sa grande tournée mondiale "Hit Me Hard and Soft", la chanteuse américaine fait escale au Royaume-Uni pour une série de quatre concerts à Manchester. Ce samedi 19 juillet, certains fans ont été intrigués par la présence de nombreuses caméras dans l'arène du Co-op Live. En plein concert, Billie Eilish a donné quelques explications énigmatiques : "Je ne peux pas en dire grand-chose, mais je peux vous dire que je travaille sur un projet très spécial avec un certain James Cameron, et ce sera en 3D." Rien que ça.

L'interprète de "What was I made for ?" a ensuite précisé que le réalisateur d'"Avatar" était présent dans la salle, sans doute pour diriger le projet audiovisuel. "Cette série de quatre concerts à Manchester avec vous et moi fait partie de quelque chose que je réalise avec James. Il est quelque part dans le public, en train de parler. Alors ne vous inquiétez pas, et je porterai probablement cette même tenue pendant quatre jours d'affilée", a-t-elle conclu.