Billie Eilish et Nat Wolff : qui est cette star américaine dont la chanteuse est très proche ?

Si le nom de Nat Wolff ne vous dit rien, vous avez peut-être, par contre, déjà vu son visage. Originaire de Los Angeles, le comédien Nathaniel Marvin Wolff, âgé de 30 ans, est un habitué du petit et grand écran. On l'a notamment vu dans "Nos étoiles contraires" (2014), "La Face cachée de Margo (en 2015, avec Cara Delevingne), "Death Note" et plus récemment dans "Comment on s'est rencontrés" (2023).

En parallèle, Nat Wolff a également bâti une carrière solide dans la musique, aux côtés de son petit frère, Alex. Ensemble, ils ont dévoilé deux albums, "Public Places" (2016) et "Table For Two" (2023), qu’ils ont pu défendre sur scène en première partie de la tournée "HIT ME HARD AND SOFT" de Billie EIlish.

Sa relation avec Billie Eilish

Billie Eilish et Nat Wolff n’ont jamais caché leur proximité. C’est en avril 2024, lors du festival de musique américain Coachella, qu’ils se sont affichés ensemble pour la première fois. Sur les photos publiées sur leurs comptes Instagram, ils apparaissent complices.