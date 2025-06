Billie Eilish en concert à Paris : que va-t-elle chanter ?

Billie Eilish en concert à l’Accor Arena de Paris, c'est l’évènement musical à ne pas manquer cette semaine. Pour son passage en France, la chanteuse américaine voit les choses en grand : elle assurera non pas un mais deux concerts à Paris ces mardi 10 et mercredi 11 juin 2025. Deux dates sold out, comme l’ensemble de sa tournée "Hit me Hard and Soft".

Après une première partie assurée par Lola Young, Billie Eilish réserve à ses fans un show exceptionnel, à en croire les images de ses précédents concerts de la tournée. Accompagnée de plusieurs musiciens et choristes, l'interprète de "Bad Guy" a pour habitude d'enflammer la scène dans une scénographie mêlant écrans et faisceaux lumineux.

Faisant la part belle à son dernier album, la star de 22 ans interprétera la quasi-totalité de son troisième album au cours de ces dates parisiennes. Sans oublier les très nombreux classiques de la chanteuse américaine allant de "When The Party's Over" à "Therefore I Am".

La setlist complète des concerts parisiens de Billie Eilish :