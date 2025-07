Linkin Park : quel titre le groupe ne joue-t-il plus en concert après le décès de Chester Bennington ?

Un hommage poignant. Mike Shinoda, l'un des co-fondateur de Linkin Park a fait une révélation touchante au sujet des récents shows du groupe. Il a, en effet, confirmé que la ballade bouleversante "One More Light" ne figurera plus jamais dans leurs performances live. Une décision difficile à prendre mais qui est en réalité un hommage au chanteur des Linkin Park, Chester Bennington, disparu en 2017.

Dans une interview accordée au Guardian, Mike Shinoda a expliqué : "Je pense que nous voulions tous que notre spectacle dégage de très bonnes ondes", a déclaré Shinoda. "Je veux que vous repartiez en vous disant que c'était une soirée merveilleuse, spéciale et amusante." Il a ajouté que certains titres de Linkin Park lui feraient "bizarre" à interpréter sans son ami Chester Bennington, et "One More Light" en fait indéniablement partie.

"One More Light" : de quoi parle la chanson des Linkin Park ?

Ce titre, qui avait atteint la première place du Billboard 200 lors de sa sortie, est lourd de sens pour les fans puisqu'il rappelle le vide laissé par l'absence du chanteur du groupe.

"One More Light", sortie en mai 2017, est inspiré de la perte d'une amie chère des rockeurs après un combat contre le cancer. Le morceau aborde le thème du deuil et de la difficulté de vivre dans la personne disparue. Un sujet qui a pris un tout autre sens lorsque Chester Bennington s'est donné la mort le 20 Juillet 2017.