"Avatar 3" sera encore plus long que les deux premiers

De quoi parlera la suite de la saga ?

Après un focus sur une tribu aquatique dans "La Voie de l'eau", cap sur le peuple des cendres dans ce troisième volet tant attendu. "Je veux révéler les Na'vis sous un autre angle car, pour l’instant, je n’ai montré que leurs bons côtés, confiait James Cameron à 20 Minutes, en décembre 2022. Dans les premiers films, il y a des exemples humains très négatifs et des exemples Na'vis très positifs. Dans 'Avatar 3', nous ferons l’inverse."

En plus de ces nouveaux personnages beaucoup plus sombres, les spectateurs découvriront de nouveaux paysages de la planète Pandora à couper le souffle. "Vous verrez beaucoup plus de Pandora que vous n’en avez jamais vu auparavant, prévenait James Cameron au micro de Deadline en août dernier. Le nouveau film n’est pas ce que vous attendez, mais il est certainement ce que vous voulez. C’est une aventure folle et un régal pour les yeux, mais il y a aussi des enjeux émotionnels très importants, plus que jamais auparavant." Il nous tarde donc de le découvrir au cinéma en décembre prochain.