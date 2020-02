Billie Eilish et Justin Bieber: retour sur leur histoire d’amitié

26 février 2020 : Billie Eilish exprime tout son amour pour Justin Bieber dans la série «Seasons»

Justin Bieber a sorti une série documentaire sur sa vie au mois de janvier 2020. Dans le dernier épisode de «Seasons» sont intervenus de nombreux artistes et amis du chanteur. Billie Eilish a elle aussi été interviewée pour donner son avis sur l’interprète de «Let Me Love You». Elle a, une nouvelle fois, clamé son adoration pour lui: «Je suis excitée par tout ce qu’il fait. Je m’en fiche s’il fait caca et qu’il le met sur une assiette et qu’il le vend. Je suis excitée! Tout ce que fait Justin, je suis partante.», raconte-t-elle amusée face caméra.

Billie Eilish revient également sur l’évolution de Justin Bieber durant toute sa carrière. Un parcours qu’elle trouve impressionnant: «Je dirais qu’il va mieux et ça me rend si heureuse parce que, vous savez, je me fais plus de soucis pour lui que n’importe qui d’autre dans ma vie. Le fait qu’il avance, encore plus loin, plus loin, plus loin est énorme. Je pense que c’est plus grand que tout ce que ne pouvons réaliser, parce que ça peut prendre fin facilement.»

A quand un hit inédit réunissant Billie Eilish et Justin Bieber ?