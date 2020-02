Billie Eilish exprime tout son amour pour Justin Bieber dans l’épisode final de «Seasons»

Ce n’est plus un secret: Billie Eilish fait partie des plus grandes fans du monde de Justin Bieber. La chanteuse ne cesse de clamer son adoration pour le Canadien dans de nombreuses interviews. Il était donc logique que l’interprète de «Bad Guy» fasse une apparition dans la série documentaire consacrée à Justin Bieber.

Le dernier épisode de «Seasons» qui vient, en effet, de sortir sur YouTube voit apparaitre la chanteuse qui ne tarit, une nouvelle fois, pas d’éloges sur Justin Bieber. On l’entend dire face caméra : «Je suis excitée par tout ce qu’il fait. Je m’en fiche s’il fait caca et qu’il le met sur une assiette et qu’il le vend. Je suis excitée! Tout ce que fait Justin, je suis partante.»

Billie Eilish remarque aussi à quel point l’interprète de «Baby» a évolué. «Je dirais qu’il va mieux et ça me rend si heureuse parce que, vous savez, je me fais plus de soucis pour lui que n’importe qui d’autre dans ma vie. Le fait qu’il avance, encore plus loin, plus loin, plus loin est énorme. Je pense que c’est plus grand que tout ce que ne pouvons réaliser, parce que ça peut prendre fin facilement.»