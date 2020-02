Justin Bieber en larmes en adressant un message à… Billie Eilish !

Justin Bieber joue les protecteurs. Le chanteur a connu une ascension fulgurante dès son plus jeune âge. L’artiste est devenu mondialement connu grâce à ses titres «Baby» et «One Time» lorsqu’il avait 12 ans. Le succès est au rendez-vous. Mais cette popularité lui monte à la tête et rapidement, il n’arruve plus à gérer la vie de star.

Alcool, drogue, arrestations… Son quotidien vire au cauchemar. De nombreuses années après, Justin Bieber décide de lever le voile sur cette période sombre de sa vie. Ainsi, il s’exprime dans son documentaire et mini-série, «Justin Bieber : Seasons». Dedans, il confie qu’étant plus jeune, son entourage n’a pas su le préserver. Désormais, il ne souhaite à personne de vivre ce qu’il a traversé.