Bad Bunny : un cours lui sera consacré à l'université de Yale

Dès la rentrée 2025, les étudiants de l'université de Yale pourront étudier l'anthropologie, l'astronomie, l'histoire, mais aussi… Bad Bunny. Incroyable mais vrai, un cours sera entièrement dédié à l'icône de la musique latine qui cartonne en ce moment avec son dernier album studio, "Debí Tirar Más Fotos". Un très beau projet introspectif inspiré de sa culture portoricaine et accompagné d'un court-métrage que l'artiste a lui-même réalisé.

Le cours, intitulé "Bad Bunny : esthétique musicale et politique", explorera l'impact de Bad Bunny sur la culture et comment sa musique peut être utilisée pour comprendre la diaspora portoricaine. Il sera assuré par Albert Laguna, professeur associé en études américaines et migrations. "Je me promenais à La Nouvelle-Orléans, happé par l'atmosphère caribéenne de la ville, écoutant l'album en boucle, a déclaré le professeur au "Yale Daily News". J'ai été captivé par la façon dont chaque chanson ouvrait des perspectives d'exploration sur des sujets qui me tiennent à cœur."