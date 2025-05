"Ce n'est jamais la même chose" : Indochine alterne entre plusieurs setlists pendant sa tournée

Entre deux concerts, Nicolas Sirkis et oLi dE SaT ont pris le temps de passer un moment sur NRJ en compagnie de Camille Combal, le 24 mars dernier. Ils ont notamment évoqué leurs toutes premières influences musicales, mais aussi le plaisir qu'ils ont de partager les morceaux de leur nouvel album "Babel Babel" avec le public, parmi lesquels on retrouve "Le chant des cygnes", "Showtime" et "La belle et la bête".

"On a deux setlists différentes"

De "L'Aventurier" à "Canary Bay" en passant par "J'ai demandé à la Lune", l'Arena Tour puise aussi dans l'extraordinaire discographie du groupe qui propose deux setlists différentes selon les dates. "Comme on passait quatre soirs par semaine dans les villes, on a deux setlists différentes. Donc deux intro différentes", explique Nicolas Sirkis au micro de Camille Combal.

Pour sa première date à Aix-en-Provence le 28 janvier dernier, le groupe a ouvert son concert sur "Showtime", suivi de "L’Amour Fou", "Ma Vie est à Toi", "Victoria", "Le Chant des Cygnes" et "La Belle et la Bête". À la différence de son deuxième Zénith à Nantes, le 16 avril 2025, où il a interprété "Babel Babel", "L’Amour Fou", "Victoria", "Le Chant des Cygnes", puis "La Belle et la Bête".