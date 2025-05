Lucas Bravo (Emily in Paris) et Shailene Woodley (Divergente) officialisent leur histoire d'amour !

Ça y est, c'est officiel ! Depuis plusieurs mois, les rumeurs allaient bon train sur une possible idylle entre Lucas Bravo, l'interprète de Gabriel dans la série "Emily in Paris", et Shailene Woodley connue pour ses rôles dans la saga "Divergente" et le film "Nos Étoiles Contraires". Elles s'étaient véritablement accentuées suite à la publication par le magazine "People" de photos des deux acteurs se baladant bras dessus, bras dessous dans les rues de Paris, en mars.

Aucune histoire d'amour n'avait été confirmée par l'un des deux concernés, jusqu'à ce mercredi 30 avril. Lucas Bravo et Shailene Woodley ont partagé un tendre aperçu de leur relation amoureuse via quelques clichés d'eux sur Instagram.