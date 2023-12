Clap de fin pour Bad Bunny et Kendall Jenner

Ce couple aura connu son début et sa fin avant même que 2023 ne se termine. Bad Bunny et Kendall Jenner ont rompu après 10 mois de relation, selon le magazine People. Ils rejoignent ainsi la longue lignée de célébrités séparées cette année. Sur la liste on compte également : Taylor Swift et Joe Alwyn, Dua Lipa et Romain Gavras ou encore Joe Jonas et Sophie Turner.

Les deux stars avaient été aperçues pour la première fois en février lors d’un double rencard avec Hailey et Justin Bieber. Le buzz autour de leur relation a cependant atteint son paroxysme en mai lorsque les deux protagonistes ont fait leurs débuts de couple durant un match de la NBA.