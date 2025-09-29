Bad Bunny assurera le show du Super Bowl 2026

La star du raggaeton continue son ascension exceptionnelle. En collaboration avec la NFL, Bad Bunny annonce, via une vidéo postée sur les réseaux sociaux, qu'il assurera le célèbre show de la mi-temps du Super Bowl en 2026.

Il succèdera au rappeur Kendrick Lamar pour animer la finale du championnat professionnel de football américain, un évènement suivi par plus de 100 millions de téléspectateurs chaque année.

Bad Bunny superstar mondiale

Une performance qui interviendra après le succès colossal de son dernier album "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" et une année marquée par le lancement de sa tournée mondiale très attendue. En 2025, Bad Bunny a dépassé les 100 milliards d'écoutes, juste derrière Drake et l'indétrônable Taylor Swift.

Sur les réseaux sociaux, les fans sont aux anges : "De Wrestlemania au Super Bowl. Tu nous inspires tous ! Beaucoup d'amour", peut-on lire en commentaire.