Bad Bunny assurera le show du Super Bowl 2026

La star du raggaeton continue son ascension exceptionnelle. En collaboration avec la NFL, Bad Bunny annonce, via une vidéo postée sur les réseaux sociaux, qu'il assurera le célèbre show de la mi-temps du Super Bowl en 2026.
Il succèdera au rappeur Kendrick Lamar pour animer la finale du championnat professionnel de football américain, un évènement suivi par plus de 100 millions de téléspectateurs chaque année.
Bad Bunny superstar mondiale
Une performance qui interviendra après le succès colossal de son dernier album "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" et une année marquée par le lancement de sa tournée mondiale très attendue. En 2025, Bad Bunny a dépassé les 100 milliards d'écoutes, juste derrière Drake et l'indétrônable Taylor Swift.
Sur les réseaux sociaux, les fans sont aux anges : "De Wrestlemania au Super Bowl. Tu nous inspires tous ! Beaucoup d'amour", peut-on lire en commentaire.
Dans le communiqué publié par la NFL, Bad Bunny confie son enthousiasme et adresse un message émouvant à la communauté portoricaine : "Ce que je ressens va au-delà de ma personne. C'est pour tous ceux qui sont passés avant moi et qui ont couru des kilomètres pour que je marque cet essai. C'est pour mon peuple, ma culture et notre histoire".
Le chanteur sera en tournée mondiale à partir du mois de novembre prochain et passera par l’Hexagone le 1er juillet 2026 à l’Orange Vélodrome de Marseille, puis à La Défense Aréna à Paris, les 4 et 5 juillet suivants.
En attendant, rendez-vous dans la nuit du 8 au 9 février 2026 pour vivre le show de la mi-temps du Super Bowl avec la superstar.