Été à Ibiza, paternité, nouveau single… Toutes les confidences de Calvin Harris

Après avoir créé des succès planétaires ensemble, comme "One Kiss" pour Dua Lipa et "Promises" avec Sam Smith, Calvin Harris et Jessie Reyez franchissent une nouvelle étape avec "Ocean", où la voix de la chanteuse est mise à l'honneur. Un morceau qui rend fier le producteur écossais. "C'est une très bonne chanson. J'ai beaucoup travaillé avec Jessie Reyez. J'adore travailler avec elle mais nous n'avions jamais fait de chanson où elle est la seule chanteuse dessus. C'est enfin chose faite.", révèle-t-il au micro d'NRJ.

Un été intense pour Calvin Harris

Outre le lancement de ce nouveau hit, les dernières semaines de Calvin Harris ont été plutôt chargées. Le DJ a tenu sa double résidence à l'Ushuaïa Ibiza, assurant un incroyable show deux soirées par semaine. Un rythme effréné qui s'est combiné avec un événement personnel inoubliable : l'arrivée de son fils, Micah, le 20 juillet. Cette naissance a bouleversé la vie du musicien, pour la première fois papa : "C'est difficile à décrire. Tout tourne autour de ce petit bonhomme en ce moment. Je n'ai rien fait d'autre que de passer du temps avec lui. Je ne pense pas que ça va changer ma façon de travailler. Peut-être que je devrai travailler plus vite et que j'aurai moins de temps pour m'isoler dans une pièce."

Un duo en vue avec David Guetta ?

L'été à Ibiza a aussi été l'occasion d'un moment inattendu pour l'artiste : la visite de son confrère David Guetta à l'un de ses shows. "Il ne l'avait jamais fait auparavant. C'est un gars génial et on a de bonnes conversations."

Quant à la possibilité d'un duo entre les deux géants des platines, la réponse de Calvin Harris risque de décevoir de nombreux fans. "Je pense que nous sommes plutôt heureux chacun dans son monde, admet-il. Il sort environ 20 titres par an et ils sont tous incroyables. Je n'ai pas ce genre de production régulière. Je prends trop de temps pour lui."

Une interview de Sébastien Lof-Lecoq