Katy Perry en concert à Paris: gagnez vos invitations !

Sept ans après son dernier concert en France, Katy Perry est de retour dans le cadre de sa tournée mondiale “The Lifetimes Tour”. Elle se produira les 24 octobre, 4 et 5 novembre 2025 à l’Accor Arena à Paris pour trois shows exceptionnels et le 7 novembre 2025 à la LDLC Arena de Lyon !

Véritable icône de la culture pop moderne, Katy Perry a marqué les deux dernières décennies avec ses refrains inoubliables, ses visuels audacieux et son style unique. Depuis ses débuts en 2008 avec “One of the Boys”, porté par des hits devenus des classiques comme “I Kissed a Girl” et “Hot N Cold”, elle s’impose comme une figure incontournable de la scène pop. Cet album a révélé son talent pour créer des chansons percutantes et intemporelles, posant les bases d’une carrière de superstar mondiale et inspirant des millions de fans à travers le monde.

En 2010, “Teenage Dream” a marqué un tournant majeur dans sa carrière, consolidant sa place parmi les plus grandes artistes de la scène pop avec des succès comme “California Gurls”, “Teenage Dream” ou encore “Firework”. L'album a battu des records, devenant le premier à propulser cinq singles à la première place du Billboard Hot 100 et a été certifié disque de diamant. Elle a ensuite poursuivi son évolution musicale avec Prism en 2013, “Witness” en 2017 et “Smile” en 2020, livrant des hymnes planétaires comme “Roar” et “Dark Horse”.

En 2024, elle a dévoilé “143” (Polydor/UMF), son septième album studio, inspiré par la maternité, l’amour de soi et l’empowerment. Avec des collaborations marquantes (Kim Petras, JID, Doechii) et des singles comme “Woman’s World” et “Lifetimes”, 143 s’inscrit dans l’évolution continue de son art, mêlant introspection et énergie contagieuse.

Connue pour ses shows spectaculaires, Katy Perry vient de terminer sa résidence à Las Vegas “Play”, acclamée par les critiques pour sa créativité débordante, ses décors éblouissants et son énergie inégalée. En 2025, elle embarquera dans une nouvelle tournée mondiale, le “Lifetimes Tour”, célébrant son héritage artistique et son lien indéfectible avec ses fans.

Rendez-vous les 24 octobre, 4 et 5 novembre 2025 à l’Accor Arena à Paris et le 7 Novembre à la LDLC Arena de Lyon !