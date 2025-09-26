Doja Cat replonge dans la pop 80/90 avec "Vie", son nouvel album

Après l'âpre "Scarlett" à l'influence rap, Doja Cat reprend une orientation résolument pop dans son cinquième album "Vie". Un titre en français qui fait écho au chiffre romain cinq (V) et renvoie, selon elle, à la culture française à la fois "romantique" et "sensuelle".

C'est l'esprit qu'elle a souhaité donner à ce nouvel opus aux références 80ies et 90ies qui parle globalement de relations amoureuses. Des références qu'on entend dès l'écoute du morceau introductif de l'album, "Cards", mélangeant synthé et saxophone dans un groove imparable.

Doja sample K 2000

Ne s'interdisant rien, la chanteuse californienne insiste en samplant le thème culte de la série des années 80, "K 2000", dans le titre "Aaahh Men!", tout en réinjectant une bonne dose de rap. Elle se permet même de monter dans les aigus à la manière d'un Prince sur le morceau "All Mine".