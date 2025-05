Bad Bunny annonce deux concerts en France en juillet 2026

Les fans de Bad Bunny peuvent se réjouir ! Quatre mois après la sortie de son nouvel album "Debí Tirar Más Fotos", l'icône de la scène reggaeton annonce enfin une tournée mondiale qui passera par l'Europe, et plus particulièrement la France, à partir du mois de novembre prochain. La star portoricaine se produira à l'Orange Vélodrome de Marseille le 1er juillet 2026 puis à Paris La Défense Arena le 4 juillet 2026, à l'occasion de deux concerts qui s'annoncent d'ores et déjà légendaires.

Outre ces deux dates françaises, Bad Bunny prévoit onze autres concerts en Europe, et notamment en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni ou encore en Belgique. L'interprète de "Pitorro de Coco" fera également escale au Mexique, en Colombie, au Brésil, en Australie, ou encore au Japon.