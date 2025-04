Ariana Grande révèle les inédits de l'album "Eternal Sushine deluxe"

Un version deluxe qui vaut le détour. Ce 17 mars, l’actrice et chanteuse dévoile la tracklist de son album "Eternal Sushine deluxe", la réédition de son dernier opus qui a connu un succès impressionnant, avec plus de 190 millions de streams la semaine suivant sa sortie. Une réussite qui s'inscrit dans une année particulièrement bien remplie pour la star.

Après le succès de la première partie du film "Wicked", issu de l’univers du magicien d’Oz, et suite à sa prestation époustouflante sur la scène des Oscar, aux côtés de sa partenaire Cynthia Erivo, Ariana Grande gâte une nouvelle fois ses fans et enchaîne les annonces.

C’est sur les réseaux sociaux que l’artiste a révèlé le nom des six nouveaux morceaux présents sur cette réédition, très attendue par ses plus fidèles auditeurs. "Ooooomg" exprime un internaute, "So so so ready" déclare un autre.