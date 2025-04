Miley Cyrus bientôt de retour avec l'album "Something Beautiful"

Miley Cyrus et son clin d'œil à Pink Floyd

Miley Cyrus avait évoqué ce mystérieux projet, en novembre dernier, dans une interview pour "Harper's BAZAAR" le décrivant comme un album conceptuel et visuel inspiré de "The Wall" de Pink Floyd. "Mon idée était de faire 'The Wall', mais avec une meilleure garde-robe, plus glamour et rempli de culture pop", avait-elle déclaré.

Le public devrait également s'attendre à une ambiance "hypnotique et glamour" autour de ce nouveau disque. "C'est un album conceptuel qui tente de soigner une culture malade par la musique", a ajouté Miley.

En décembre dernier, Miley Cyrus avait donné un avant-goût de son futur opus en dévoilant le single "Beautiful That Way", écrit et enregistré pour le film "The Last Showgirl", avec Pamela Anderson. Une ballade, co-écrite par Lykke Li et Andrew Wyatt qui a été nommée aux Golden Globes dans la catégorie Meilleure chanson originale.