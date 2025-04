Ariana Grande prend un gros coup de vieux pour la réédition de "Eternal Sunshine’"

Soixante-dix ans après avoir effacé les souvenirs de son ex-compagnon, elle est de retour dans la fameuse salle d'attente de Brighter Days Inc. pour revivre quatre de ses souvenirs préférés pour la dernière fois. Le tout, rythmé par les chansons de son album évidemment !

"Au fur et à mesure que Peaches s'engage dans ce voyage immersif, nous la voyons affronter et guérir certaines blessures (personnelles et professionnelles) qui ont fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Elle renoue avec son jeune moi qui était patiemment resté dans les coulisses pendant plus d'une décennie, tout en relevant les défis de la célébrité… Mais il y a un hic : une fois qu'un souvenir est revécu, il est effacé à jamais", peut-on lire en description de la vidéo YouTube.

Les prochains mois s'annoncent chargés pour Ariana Grande qui reprendra très prochainement son rôle de Glinda dans "Wicked : For Good", pour la deuxième partie du film prévue novembre 2025 au cinéma.