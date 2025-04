Lisa des Blackpink : la chanson de Miley Cyrus qui a changé sa vie

Le résultat, on le connait. Lisa est devenue un membre incontournable du groupe le plus populaire de la Kpop et ça, c’est surement grâce à Hannah Montana. "Il y avait probablement mille personnes, alors je n'aurais jamais cru être choisie. C'est une chanson amusante et agréable pour danser, donc je pense qu'elle correspondait vraiment à mon style", confirme l’interprète de "Born Again".

Lisa a depuis pris sa carrière solo en main. Elle tient notamment son premier rôle à l’écran, dans la saison 3 de la série "The White Lotus" depuis le 17 février et a sorti son premier album "Alter Ego". Mais pas d’inquiétudes, la rappeuse n’en délaisse pas moins Blackpink. Jennie, Jisoo, Rosé et Lisa ont récemment officialisé une tournée mondiale avec une date très attendue sur le sol français, le 2 août 2025, au Stade de France.