Lady Gaga ajoute une nouvelle date à Paris pour sa tournée "The MAYHEM Ball"

Quelques jours après l’annonce des dates françaises pour sa tournée mondiale "The Mayhem Ball", Lady Gaga crée l’engouement avec une belle surprise. Alors que les préventes ont démarré hier, la superstar ajoute une quatrième date dans la capitale pour le plus grand plaisir de ses Little Monsters

La session de prévente s’ouvrira ce 1er avril à 12h pour l’ultime concert parisien prévu le 22 novembre à l’Accor Arena de Paris. Les moins chanceux devront attendre l’ouverture générale de la billetterie, qui se tiendra le jeudi 3 avril à 12h.