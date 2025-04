Miley Cyrus dévoile le premier titre de son nouvel album "Something Beautiful"

Miley Cyrus met le paquet sur le teasing de "Something Beautiful". Depuis plusieurs semaines, la star ne cesse de faire monter la pression autour de son opus ambitieux sur ses réseaux sociaux. Entre la révélation de la date de sortie, fixée au 30 mai, l’annonce du film qui accompagne le projet et l’implication de grand noms tels que Glen Luchford sur la pochette, ce disque se dessine comme l’un des albums les plus travaillés de sa carrière.

Alors que sa tracklist aux treize titres reste encore un mystère, la chanteuse surprend ses fans en révélant son morceau "Prelude" ainsi que son clip, ce 31 mars. Une écoute qui met le public en joie puisqu’il s’agit du premier morceau de l’album. Censé donner le ton, il fait grimper l’engouement et confirme le début d’une nouvelle ère musicale pour l’artiste.

Les fans ont réagi sur les réseaux sociaux : "Oh mon dieu je suis heureux !!!!" exprime l’un d’entre eux. "J'ai hâte de voir cet album. On dirait que je suis un mélange parfait de pop, de mode et un peu la zone des animaux morts !" résume un autre.

Dans ce clip énigmatique, Miley Cyrus arbore la fameuse tenue signée Thierry Mugler, déjà dévoilée par la star il y a quelques jours. Deux ans après "Endless Summer Vacation", la chanteuse semble plus que jamais prête à marquer les esprits avec un projet d’envergure, qui se prolongera à travers le film prévu pour le mois de juin.