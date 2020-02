Ariana Grande, Lady Gaga, Angèle… Top 6 de ces égéries de grandes marques

La mode est une passion. Et de nombreux artistes y accordent beaucoup d’importance. Que ce soit dans la vie de tous les jours comme sur les tapis rouges des cérémonies les plus prestigieuses. Louis Vuitton, Chanel, Balmain, Versace… Et bien d’autres encore sont portés par les artistes. Certains en sont même devenus les égéries de ces grandes marques.

1. Ariana Grande lance sa capsule «Arivenchy» pour Givenchy

«Arivenchy». Pour la collection automne/hiver 2020, comme son nom l’indique ce n’est autre qu’Ariana Grande qui était le visage de Givenchy. Un honneur pour l’interprète de «7 rings» qui a toujours rêvé d’incarner la marque. Et c’était réciproque puisque la maison de luxe avait expliqué qu’ils cherchaient : «Une femme forte et indépendante, à la personnalité et au style rafraîchissants, et douée de nombreux talents : Ariana Grande».

De son côté, l’artiste n’avait pas pu cacher sa joie face à cette annonce : «Non seulement ces vêtements sont sublimes et intemporels, mais je suis aussi fière de travailler avec une marque sui célèbre chacun pour qui il est et encourage chaque individu à vivre sa vie sans concession et sans regret». La star espère retravailler d’ici peu avec Givenchy.