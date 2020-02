Ariana Grande dans «Kidding»: les images de son duo avec Jim Carrey dévoilées

Il y a quelques semaines, on apprenait avec bonheur l’arrivée d’Ariana Grande au casting de «Kidding», une série télévisée américaine mettant en scène Jim Carrey et Catherine Keener. Et après plusieurs semaines d’attente, les téléspectateurs ont pu découvrir le rôle de l’interprète de «7 Rings».

Ce 24 février, la superstar est ainsi apparue aux côtés de son idole qui joue le rôle de Monsieur Pickles, présentateur d’une émission pour enfants. Réalisé par Michel Gondry, l’épisode met en avant Ariana Grande dans le rôle d’une fée de l’espoir prénommée Piccola Grande.

L’artiste, vêtue d’un costume vert et d’une baguette magique, a ainsi interprété deux morceaux, «Stick Together» et «Hope is the Song».