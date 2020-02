Justin Bieber: Ariana Grande l’a aidé à revenir dans la musique

Si aujourd’hui, Justin Bieber est de nouveau présent sur le devant de la scène, l’interprète de «Yummy» a mis sa carrière entre parenthèses durant plusieurs mois en raison d’épisodes d’angoisses. Son dernier album, baptisé «Purpose» date d’ailleurs de 2015.

C’est finalement en mai 2019 que l’artiste canadien a décidé d’entamer son grand retour musical. Pour le plus grand bonheur des spectateurs présents au festival Coachella organisé chaque année aux États-Unis, Justin Bieber est monté sur scène aux côtés d’Ariana Grande pour interpréter «Sorry». Une prestation surprise qui a convaincu les fans de Justin Bieber !

Grâce à ce duo, Justin Bieber a semble-t-il repris confiance en lui et en sa musique : «Je pense que lorsque je suis monté sur scène avec Ariana Grande, j'ai vu la réaction des gens en me voyant sur scène, a confié l’artiste au micro de Zane Lowe. C'était bien. Elle m'a donné une sorte de regain de confiance et m'a rappelé ce que cela faisait, parce que ça faisait très longtemps que je n'étais pas monté sur scène. Ça m'a juste rappelé que... Oh, c'est ce que je fais ! C'est là que je suis bon».

Justin Bieber de retour avec «Changes»

Quelques mois après sa première prestation à Coachella depuis sa pause musicale, Justin Bieber a décidé d’offrir un nouvel opus à ses fans. Il s’intitule «Changes», est disponible depuis le 14 février dernier et se compose de 17 titres inédits dont «Get Me» en featuring avec Kehlani ou encore «Intentions» en duo avec Quavo.

En parallèle, les fans de Justin Bieber ont pu visionner le documentaire «Seasons» sur la plateforme YouTube Originals qui retrace sa carrière.