Star Academy Tour 2025 : Marine émeut dans le premier extrait du concert

Plus que quelques jours avant que les fans ne retrouvent la Star Academy… dans leur salon. Vendredi prochain, TF1 diffusera en prime time le concert événement de la Star Academy 2024. Un show capté le 20 juin dernier au Zénith de Lille, la ville natale de Marine, grande gagnante de la saison.

À une semaine de la diffusion, TF1 a partagé sur ses réseaux un premier extrait, et c’est déjà l’unanimité. "Je vais pouvoir revivre ce concert que j’ai adoré. Marine était époustouflante sur toutes ses prestations", commente un fan. De son côté, la production affirme : "On ne peut se retenir de chanter “Ma faute” avec Marine".