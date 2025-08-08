Star Academy Tour 2025 : Marine émeut dans le premier extrait du concert

Plus que quelques jours avant que les fans ne retrouvent la Star Academy… dans leur salon. Vendredi prochain, TF1 diffusera en prime time le concert événement de la Star Academy 2024. Un show capté le 20 juin dernier au Zénith de Lille, la ville natale de Marine, grande gagnante de la saison.
À une semaine de la diffusion, TF1 a partagé sur ses réseaux un premier extrait, et c’est déjà l’unanimité. "Je vais pouvoir revivre ce concert que j’ai adoré. Marine était époustouflante sur toutes ses prestations", commente un fan. De son côté, la production affirme : "On ne peut se retenir de chanter “Ma faute” avec Marine".
Dans cet extrait, on découvre la chanteuse seule au piano, interprétant son premier single "Ma faute" sous un ciel de lumières de smartphones. Le public, conquis, reprend les paroles en chœur, entre deux "On t’aime Marine" qui font sourire l’artiste.
Et ce n’est qu’un avant-goût. Le concert réserve de nombreuses surprises, avec la présence d’anciens élèves des saisons précédentes et d’artistes invités comme Pierre Garnier, Lucky Love ou encore Charlotte Cardin.