Star Academy Tour 2025 : quand sera diffusé le concert sur TF1 ?

Au programme de ce concert, les singles des membres de la tournée, mais aussi, et bien sûr, certains des titres qui ont marqué la dernière saison de la Star Academy, à l'image de l'hymne de la saison : "Recommence-moi" de Santa ou les prestations puissantes et mémorables de "All By Myself" par Marine et "Writing's on the Wall", la chanson de Sam Smith interprétée par Ebony et Charles.