Quand McFly et Carlito ont décidé de repasser le bac (le vrai)!

Encore une fois, tout part d’un défi

Depuis qu’ils ont créé leur chaîne YouTube, McFly et Carlito ont acquis leur notoriété grâce un concept simple : réaliser des défis toujours plus fous les uns que les autres. C’est dans ce contexte que les deux youtubeurs français décident en 2019 de repasser le baccalauréat. Et si beaucoup ont pu penser à une simple farce au départ, McFly et Carlito, eux, ont bien pris les choses au sérieux.

Un premier bac blanc pour se tester

Avant d’attaquer l’épreuve finale du baccalauréat, McFly et Carlito décident de se tester sur une épreuve du bac blanc. Dans les conditions normales d’examen, les deux acolytes planchent sur les épreuves de français et d’histoire, de science et d’anglais pour Carlito, de sciences de la vie et de la terre et de mathématiques pour McFly. Les épreuves terminées, McFly et Carlito s’en remettent à l’évaluation de professeurs. Carlito obtient alors un 15,7/20, contre 9,2/20 pour McFly. Dans la foulée, les deux comparses ressortent livres et cahiers pour se préparer à l’examen le plus stressant dans la vie d’un adolescent.

Une préparation digne des lycéens

Préparer le bac lorsqu’on est plongé dans l’univers du lycée est déjà en soi un exercice pas très agréable. Préparer le bac lorsqu’on a quitté les bancs de l’école depuis plusieurs années est encore un peu plus compliqué. Pour se rapprocher de la génération qui suit leurs vidéos en ligne, McFly et Carlito se sont immergés dans l’environnement lycéen. À travers un partenariat avec un site de révisions, les acolytes de Julien Doré sur le hit "La chanson des choses inutiles" se sont lancés dans un programme intensif de révision. Et ils peuvent alors compter sur de nombreux soutiens, d’autres youtubeurs évidemment mais aussi de grands sportifs membres de l’équipe de France, pour les aider à préparer au mieux leurs épreuves physiques.

Un résultat satisfaisant

Professionnellement, McFly et Carlito n’avaient aucune pression à réussir leur bac 2019 (les deux l’ont d’ailleurs décroché lorsqu’ils étaient lycéens). En pratique toutefois, les deux acolytes étaient plus que surmotivés à l’idée de réussir leur pari. Comme tous les élèves de terminale, McFly et Carlito ont donc vécu l’attente des résultats avec une certaine forme de stress. Au tout début de l’été 2019, le verdict tombe enfin : McFly et Carlito sont admis au baccalauréat ! Carlito obtient une moyenne de 11,02 et ne parvient pas à décrocher la mention convoitée. De son côté, McFly passe de peu à côté de l’épreuve des rattrapages grâce à une moyenne générale de 10,34. Son 19 obtenu en oral de français compense largement des notes désastreuses en physique-chimie (5/20) et en maths (4/20). Un comble pour celui qui est pourtant titulaire d’un bac S !