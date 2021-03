McFly et Carlito: avec DJ Snake, ils redonnent le sourire à des voyageurs

Qui n’en a pas rêvé? Dès que l’on entre dans une gare, il est impossible de passer à côté des annonces faites dans les hauts-parleurs. Les horaires, le numéro de quai, les éventuels retards… Toutes les informations passent par cette petite voix que des milliers de voyageurs entendent chaque jour.

Et le temps d’une après-midi, McFly et Carlito ont endossé ce rôle. Bien évidemment, ils ne sont pas seuls. A leurs côtés, le seul et l’unique DJ Snake. Le trio est allé à la Gare Montparnasse. Le principe est simple, interpeller les passants avec des messages personnalisés, les complimenter, lancer des défis… Leurs interventions ne sont pas passées inaperçues. Sur YouTube, les abonnés de Mcfly et Carlito, et aussi de DJ Snake, qui rêverait de faire un feat avec Rihanna, sont au rendez-vous.

En moins d’une journée, la vidéo est visionnée plus 1,6 millions de fois. Ce n’est pas la première fois que McFly et Carlito sont accompagnés de célébrités. Ils ont déjà reçu Omar Sy, Will Smith, David Guetta, Jonathan Cohen, Pierre Niney et bien d’autres encore.