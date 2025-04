Marguerite (Star Academy) tease son premier single "les filles, les meufs"

Un morceau très attendu

Après que ses copines Marine, Ebony, Maïa ou encore Emma ont dévoilé le premier morceau de leur carrière, ce sera enfin son tour le 18 avril 2025. Ces dernières ont d’ailleurs tenu à soutenir celle qui aimerait sortir un duo avec Pierre Garnier et ont réagi à l’annonce dans les commentaires. Pour Marine et Emma, c’est un véritable "BANGER" qui se prépare. Quant à Ebony, la finaliste se place au même niveau d’engouement que les fans : "On a hâte ma star !!!" exprime-t-elle.

Si Marguerite semble bien entourée, elle peut également compter sur les stars qu’elle a pu croiser sur son chemin. Dans les commentaires, la chanteuse a reçu un mot enthousiasmant de la part de l’artiste et influenceuse Styleto, mais aussi de Hoshi, avec qui elle a nouée un lien fort depuis leur duo sur le prime du célèbre télé-crochet.

Un premier projet très attendu pour la jeune femme qui avait ému Clara Luciani jusqu’aux larmes.

Rendez-vous vendredi 18 avril pour découvrir le premier single de Marguerite.