"LIBÈRE LE SINGLE !" : Marine (Star Academy) impatiente de découvrir "Barbie", premier titre d’Emma

Préparez-vous ! Le premier hit très attendu d’Emma de la Star Academy sortira ce vendredi 11 avril à minuit. Alors que le morceau est encore inconnu, les fans de la chanteuse sont déjà tombés sous le charme du titre intitulé "Barbie" grâce au teasing incroyable de la jeune artiste.

Sur son compte Instagram, elle distille, en effet, des informations autour de cette chanson depuis plusieurs jours. À travers des vidéos percutantes, la jeune femme dénonce le machisme persistant et les stéréotypes tenaces qui collent à la peau des femmes blondes.

Son dernier post en date fait particulièrement le buzz. Emma fait apparaitre les critiques des haters à l’écran. On peut ainsi lire les mots cruels qu’elle reçoit quotidiennement : "Bimbo", "Tout est fake", "T'enlèves ton physique y'a rien", "Il ne suffit pas d'être une barbie blondasse pour être une chanteuse"... Des attaques blessantes que la jeune femme a décidé de transformer en force. Assise dans un décor rose acidulé et un cocktail à la main, Emma révèle alors face caméra : "Je veux me sentir belle sans me sentir conne". Cette phrase choc donne le ton du message que portera sans aucun doute son premier titre.

Marine est fan d'Emma

L'enthousiasme autour de cette sortie dépasse largement le cercle de ses abonnés. Marine, son amie de la Star Academy, a exprimé son impatience en commentaire de la publication : "LIBÈRE LE SINGLE purée les visuels de fou". Un soutien précieux qui témoigne de la solidarité qui unit les anciens candidats du télécrochet, qui sont en ce moment en pleine tournée à travers la France et la Belgique.