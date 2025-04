Louane dévoile les coulisses de l’Eurovision

Atteindra-t-elle le Top 10 ? Ou, soyons fous, la première place tant convoitée depuis 1977 ? Réponse le 17 mai prochain. Ce soir-là, Louane aura pour mission de convaincre des millions de téléspectateurs européens lors de la grande finale de l'Eurovision. Sa ballade déchirante "Maman" pour représenter la France pourrait bien faire la différence, d'autant plus que la version anglophone du morceau a récemment fait sensation.

En attendant la finale du concours qui se tiendra à la Halle Saint-Jacques de Bâle, Louane a déjà fait un saut en Suisses pour une raison particulière : "Aujourd’hui, on fait la postcard de l’Eurovision et c’est un moment hyper important parce que c’est les 40 secondes qui vont passer juste avant ma prestation", partage la chanteuse dans une publication Instagram. On la voit poser devant plusieurs caméras, confiante.