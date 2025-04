Emma (Star Academy) tease son premier single "Barbie"

Malgré son élimination le 15 novembre dernier de la Star Academy, elle fait partie des grandes révélations de cette récente promo. De l'émission de TF1, en passant par les NRJ Music Awards, jusqu'aux plus grandes scènes de France, Emma poursuit son ascension. La jeune chanteuse, en ce moment en tournée avec la Star Ac', se prépare à dévoiler son premier single.

Un teasing énigmatique pour son premier single

Sur Instagram et TikTok, la jeune femme a lancé un jeu de piste pour teaser son tout premier titre. Tout commence avec une courte vidéo dans laquelle on la voit faire du sport sur un appareil de musculation, habillée en rose et casque sur les oreilles avant qu’un coach n’intervienne et lui rappelle comment bien faire sa séance. “Excuse-moi, c'est super ce que tu fais, mais tu vas te faire mal. Tu devrais mettre moins de poids”, dit-il à la jeune femme agacée.