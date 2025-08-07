Les Plages Électroniques de Cannes reviennent en force

Kungs, Booba, Purple Disco Machine… L'édition 2025 du festival Les Plages Électroniques s'annonce déjà comme l'une des plus mémorables, transformant une fois de plus la plage et la terrasse du Palais des Festivals de Cannes en une immense piste de danse à ciel ouvert.

Quelle est la programmation des Plages Electroniques 2025 ?

Les Plages Électroniques 2025 proposent une affiche éclectique qui fera vibrer tous les passionnés de musique. Les quatre scènes du festival (Scène Plage, Scène Terrasse, La Centrale et le Solarium) accueilleront une pléiade d'artistes prêts à enflammer la Croisette.

Vendredi 8 août, les festivités démarreront en fanfare avec le prodige français Kungs et ses hits entraînants. La légende Tiësto prendra ensuite les commandes pour un set dont lui seul a le secret, avant de laisser place à la puissance de la techno hardcore avec Trym. Ne manquez pas non plus le rappeur Laylow et la performance live de MYD.

La deuxième journée, samedi 9 août mettra à l'honneur la house afro-caribéenne de Francis Mercier, le flow unique de Luidji. L'incontournable Peggy Gou clôturera la soirée.

Pour le grand final, dimanche, attendez-vous à un véritable feu d'artifice musical. Le rap sera mis à l'honneur avec le légendaire Booba, tandis que les passionnés de techno seront comblés par les sets d'Eric Prydz et de l'incomparable Charlotte de Witte. Le festival se terminera en beauté avec le disco-house envoûtant de Purple Disco Machine.

Plus d'infos sur l'évènement à ne pas manquer ici.