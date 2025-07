Été 2025 : Dua Lipa, Timothée Chalamet, Katy Perry... Où partent les stars en vacances ?

Partager sur Facebook

L'été est là, et avec lui, le traditionnel jeu de piste : où vont les stars pour leurs congés ? Cette année encore, Dua Lipa, Timothée Chalamet, Katy Perry et bien d'autres échangent tapis rouges contre sable chaud et villas de rêve. Découvrez où les stars ont décidé de se ressourcer durant ces vacances 2025.