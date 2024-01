Kungs et David Guetta font monter la température dans le clip « All Night Long »

Avec ses sonorités house empruntées aux années 90 et son clip torride, « All Night Long » devrait réchauffer cet hiver et animer les folles soirées de l’été. Pour les besoins de ce titre, Kungs et David Guetta ont fait appel à la voix de la chanteuse anglaise Izzy Bizu. Après un passage en groupe avec SoundGirl, c’est en solo que l’artiste qui fêtera ses 30 ans cette année, se fait connaitre grâce au titre « White Tiger ».

Avec « All Night Long », Kungs signe un retour aux sonorités house qui avaient fait le succès de son premier hit, l’incontournable « This Girl », comme il nous l’avez annoncé lors de l’interview qu’il nous avait accordée au printemps dernier au moment de la sortie de « Substitution » avec Purple Disco Machine.