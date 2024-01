Gala des Pièces jaunes : un show renversant et de nombreuses surprises !

L'Accor Arena affichait complet, ce vendredi 26 janvier. Le concert exceptionnel du Gala des Pièces Jaunes a rassemblé une programmation renversante. Devant un public survolté, les stars françaises et internationales se sont succédé, parmi elles : Maroon 5, Zazie, A$ap Rocky, Vianney, Pharrell Williams, ou encore Vianney… « Le fait de pouvoir mélanger le classique et l'afro, l'urbain, le rap... On a vu J Balvin avec Ibrahim Maalouf, c'est juste magnifique », raconte Gims qui performait par ailleurs au côté de la soprano lyrique, Nadine Sierra.

Pancartes, peluches ou encore goodies à l'effigie de leurs idoles, la fosse était hystérique. « C'est incroyable, vous avez vu cette foule !? », s'émerveille le chanteur des Maroon 5, Adam Levine. D'autant plus, que les stars de la K-pop étaient au rendez-vous. En effet, Stray Kids et Lisa des Blackpink sont venus mettre le feu aux poudres. Accompagnée de chorégraphies ultra-sportives, de confettis à gogo et de basses entrainantes, l’Accor Arena s'est littéralement embrasée.

Des nouvelles stars s'ajoutent au rendez-vous

Et surprise ! À cela, ce sont ajoutés plusieurs invités inattendus, comme DJ Snake, le rappeur américain Swae Lee et le jeune roi du raggaeton, Rauw Alejandro aux côtés de Pharrell Williams. Aux premières loges du concert se trouvait l'une des plus grandes stars de l'industrie musicale : Rihanna. À l'instar de la parfaite fan-girl, la chanteuse est venue soutenir la performance de son amoureux, A$ap Rocky.

Une fois en coulisses, Rihanna en a profité pour partager l’importance de ce gala de charité : « c’est formidable d’avoir le soutien de cet événement », a-t-elle commenté à notre micro. Tout comme la star barbadienne, les artistes présents ont partagé leur soutien à l’opération des Pièces jaunes qui récolte chaque année, depuis 35 ans, des fonds afin de soutenir des projets permettant d’améliorer le quotidien des enfants et adolescents hospitalisés. « Nous voulons que tout le monde continue à nous aider et à aider tous ces enfants », a ajouté J Balvin.

Le Gala des Pièces jaunes est à découvrir, ce samedi 27 janvier à 20h40, sur France 2. Pour soutenir l'opération Pièces jaunes, rendez-vous sur le site de la Fondation des Hôpitaux.