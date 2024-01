Gala des Pièces jaunes : Maroon 5, Pharrell Williams, Lisa, Gims... Le concert fait le plein de stars

Les Pièces jaunes créent l’événement. Pour la seconde année, l’initiative bien connue du grand public en soutien à la fondation des Hôpitaux présente le Gala des Pièces jaunes, le 26 janvier prochain. Un concert exceptionnel à l’Accor Arena, en partenariat avec NRJ, qui rassemblera de nombreux artistes français et internationaux de renom. Pharrell Williams, Gims, Maroon 5, J Balvin, Vianney, le rappeur et compagnon de Rihanna, A$AP Rocky, LISA des Blackpink, Maroon 5, Swae Lee et bien d’autres assureront le show pour la bonne cause. Ils seront notamment accompagnés par l'orchestre du gala dirigé par Adrien Perruchon et Maxime Pascal.