Le soir, on se retrouve comme dans une soirée entre amis avec le débrief de ce qui fait parler sur les réseaux sociaux, des jeux, des cadeaux et des anecdotes de la vie quotidienne...



Du lundi au jeudi de 22h-00h c’est le SuperShow NRJ avec Louis, Charly & Bichette, …de l’humour et des hits sur NRJ