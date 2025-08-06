Ed Sheeran s'entoure d'un acteur d'"Harry Potter" pour son nouveau clip "complètement dingue"

Quel retour inattendu ! En 2011, Ed Sheeran avait fait appel à l'acteur Rupert Grint, connu pour son rôle de Ron Weasley dans la saga "Harry Potter", pour jouer dans le clip de son hit "Lego House". Le comédien y incarnait le sosie et l'harceleur d'Ed Sheeran qui avait été placé en garde à vue après avoir cambriolé le bus de tournée du chanteur et tenté de se faire passer pour lui sur scène.
Quatorze en plus tard, Ed Sheeran crée la surprise générale en dévoilant le teaser du clip de son nouveau single "A Little More", dans lequel on retrouve Rupert Grint. Pensé comme une suite de la première vidéo, ce clip commence par la sortie de prison du personnage principal.
Sur Instagram, Ed Sheeran a donné plus de détails sur cette nouvelle collaboration. "14 ans plus tard, Rupert Grint et moi sommes réunis. J'ai eu une idée folle après avoir écrit la chanson, et heureusement, Rupert était partant. C'est un clip complètement dingue pour une chanson très entraînante, amusante, mais aussi pleine de colère. Je pense que ce sera le morceau préféré de beaucoup de gens, extrait de 'Play'. Sortie jeudi, à suivre !", a écrit l'interprète de "Sapphire".
"Ruppert est de retour !"
Les fans des deux rouquins les plus célèbres du Royaume-Uni s'en sont donné à cœur joie dans les commentaires : "Pas possible ! Ruppert est de retour !", "Qui d'autre a attendu 14 ans (depuis Lego House) pour cette réunion ?", "Je suis tellement impatiente ! J'ai attendu ce clip pendant des mois", ont-ils écrit.
Comme l'a mentionné Ed Sheeran, "A Little More" figurera sur son prochain album "Play", dont la sortie est prévue en septembre 2025.