Ed Sheeran s'entoure d'un acteur d'"Harry Potter" pour son nouveau clip "complètement dingue"

Sur Instagram, Ed Sheeran a donné plus de détails sur cette nouvelle collaboration. "14 ans plus tard, Rupert Grint et moi sommes réunis. J'ai eu une idée folle après avoir écrit la chanson, et heureusement, Rupert était partant. C'est un clip complètement dingue pour une chanson très entraînante, amusante, mais aussi pleine de colère. Je pense que ce sera le morceau préféré de beaucoup de gens, extrait de 'Play'. Sortie jeudi, à suivre !", a écrit l'interprète de "Sapphire".

"Ruppert est de retour !"

Les fans des deux rouquins les plus célèbres du Royaume-Uni s'en sont donné à cœur joie dans les commentaires : "Pas possible ! Ruppert est de retour !", "Qui d'autre a attendu 14 ans (depuis Lego House) pour cette réunion ?", "Je suis tellement impatiente ! J'ai attendu ce clip pendant des mois", ont-ils écrit.

Comme l'a mentionné Ed Sheeran, "A Little More" figurera sur son prochain album "Play", dont la sortie est prévue en septembre 2025.