"À cette condition..." : Christophe Licata lève le voile sur sa participation à Danse avec les stars

C'est un pilier de Danse avec les stars. Christophe Licata participe à l'émission mythique de danse depuis la toute première édition, diffusée en 2011 sur TF1. Mais le danseur de 39 ans avait bien failli raccrocher à l'issue de la 13e édition en 2024, après les tensions entre sa partenaire Inès Reg et la gagnante de l'émission Natasha Saint-Pier, associée à Anthony Colette.
Christophe Licata avait finalement accepté de rempiler pour une nouvelle saison, à certaines conditions. Décidé à mettre sa famille en priorité, il avait obtenu de la production de réaliser certaines répétitions chez lui, dans le Sud de la France, et non entièrement à Paris. Tout au long de la 14e édition, il avait rayonné sur le parquet avec sa partenaire Mayane, révélée dans "Un p'tit truc" en plus d'Artus.
Alors qu'une nouvelle saison est en préparation, les rumeurs vont bon train quant à la participation de Christophe Licata. Interrogé par Télé-Loisirs, le danseur a répondu sans détours : "Il n'y a rien de fait encore. J'avais pris la décision d'arrêter l'année dernière, mais la saison 14 aux côtés de Mayane m'a franchement réconcilié avec le programme que j'aime tant."
"Ma famille reste ma priorité"
Avant de poursuivre : "Aujourd'hui, ma famille reste ma priorité. Si dans l'organisation, je peux lier les deux, je ne refuserai absolument pas. En revanche, si je dois faire un choix à cause d'incompatibilité, j'opterai pour ma famille", a expliqué le père d'un jeune garçon nommé Livio.
Christophe Licata a fait savoir qu'il aurait envie de participer à Danse avec les stars à la condition d'être chez lui la moitié du temps et l'autre à Paris pour l'émission. Ses fans espèrent donc que la production acceptera dans le but de voir leur danseur favori enflammer à nouveau le parquet.