"À cette condition..." : Christophe Licata lève le voile sur sa participation à Danse avec les stars

C'est un pilier de Danse avec les stars. Christophe Licata participe à l'émission mythique de danse depuis la toute première édition, diffusée en 2011 sur TF1. Mais le danseur de 39 ans avait bien failli raccrocher à l'issue de la 13e édition en 2024, après les tensions entre sa partenaire Inès Reg et la gagnante de l'émission Natasha Saint-Pier, associée à Anthony Colette.

Christophe Licata avait finalement accepté de rempiler pour une nouvelle saison, à certaines conditions. Décidé à mettre sa famille en priorité, il avait obtenu de la production de réaliser certaines répétitions chez lui, dans le Sud de la France, et non entièrement à Paris. Tout au long de la 14e édition, il avait rayonné sur le parquet avec sa partenaire Mayane, révélée dans "Un p'tit truc" en plus d'Artus.