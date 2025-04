"Danse avec les stars" : Helena adresse un tendre message à Mayane

Le show de "Danse avec les stars" a encore tenu toutes ses promesses ce 28 mars. Une soirée spéciale "Bataille des juges" au cours de laquelle chaque couple formait un trio avec un membre du jury. C’est aux côtés de son partenaire Christophe Licata et du juré, Jean-Marc Généreux, que Mayane s’est une nouvelle fois illustrée sur le parquet de TF1 avec une danse contemporaine poignante amenée par le titre "Aimée pour de vrai" de Helena.

Avant de débuter sa prestation une belle surprise attendait la comédienne, puisque la demi-finaliste de la 11ème saison de la Star Academy lui a adressé un joli message.

C'est à travers une vidéo que la chanteuse a déclaré son soutien et son admiration à la jeune femme : "Coucou Mayane, j'espère que ça va bien ! J'ai appris que tu allais danser sur une de mes chansons sur le prime vendredi, je te souhaite vraiment beaucoup de chance, je te regarde toutes les semaines, tu es magnifique. Je ne doute pas que tu vas faire ça comme une reine. Et je te fais plein de gros bisous, en plus sur un contemporain, j'adore cette danse".