« Danse avec les Stars » : Christophe Licata réagit à sa défaite

C’est une saison qui n’aura pas été de tout repos. La finale de « Danse avec les Stars » a vu Natasha St-Pier et Anthony Colette remporter le célèbre trophée de TF1, vendredi dernier. Alors que de nombreux téléspectateurs s’imaginaient voir Christophe Licata et Inès Reg grands vainqueurs, le public a soutenu Nico Capone et Inès Vandamme en deuxième position laissant celle qui a percé grâce à son sketch des paillettes sur la troisième marche du podium.

Cette éviction en début de soirée a été une vraie déception pour le danseur professionnel. Christophe Licata s’imaginait, en effet, pouvoir enfin ramener chez lui la coupe après avoir déjà perdu de nombreuses fois en finale de «Danse avec les Stars».

Resté silencieux durant tout le week-end, le danseur de 38 ans a fini par réagir ce lundi 29 au matin sur son compte Instagram. Après avoir digéré cette défaite, il a tenu à rendre hommage à toutes les équipes de l’émission et surtout à sa partenaire, Inès Reg. «Inès, tu es une championne [...] Merci Inès d’être toi, pour ta générosité et tout le reste que toi même tu sais. Merci à vous.», peut-on lire sur son dernier post.