Le succès d’Indochine est toujours aussi impressionnant. Formé en 1981, le légendaire groupe de rock français a sorti son quatorzième album studio, "Babel Babel", en septembre dernier. Il est désormais nommé aux NRJ Music Awards dans la catégorie "Groupe Francophone". "C’est toujours un honneur d’être nommé et de pouvoir jouer sur une grande émission de variété", a confié Nicola Sirkis au micro d’NRJ.

Le groupe a tenu à exprimer sa gratitude envers ses fans. "Etre jugé par la profession, bon.. Mais être jugé par le public, c’est plus honorifique", explique le leader avant d’ajouter : "C’est eux qui nous portent depuis 42 ans."

oLi dE SaT, lui, n’en revient pas : "D’être aux NMA avec le quatorzième album, il y a quand même des choses qui nous surprennent à chaque fois. On repart de zéro, donc avoir à chaque fois ces petites surprises et ces succès, on a du mal à y croire."

Indochine est nommé face à Calema, Justice, Shaka Ponk et Kyo. Pour découvrir le grande gagnant de la catégorie "Groupe Francophone", rendez-vous le 1er novembre prochain lors des NRJ Music Awards 2024. Une cérémonie à suivre sur TF1 et NRJ.