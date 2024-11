Helena veut faire briller le Palais des Festivals de Cannes ! Un rêve pour la demi-finaliste de la "Star Academy". "Il y a un an je chantais encore dans ma chambre, c'est assez fou de se dire qu'en si peu de temps je suis déjà là. Ça me fait presque peur, c'est irréel et en même temps c'est génial", nous explique l'interprète de "Summer Body".

La chanteuse, qui est nommée dans la catégorie "Révélation Francophone", va performer ce soir lors des NRJ Music Awards 2024. Que nous prépare-t-elle ? La jeune artiste belge souhaite garder le mystère sur sa prestation très attendue mais nous livre tout de même quelques indices, en interview: "On peut s'attendre à quelque chose de similaire à ce qu'on voit dans mon clip de 'Summer Body'. En tout cas ce sera très beau et ça sera un moment que je n'oublierai pas."

Helena bientôt sur le tapis rouge !

Helena s'apprête également à fouler le tapis rouge des NRJ Music Awards pour la première fois de sa carrière. Et sa tenue pour monter les marches de Cannes risque bien de nous éblouir. "Je suis prête à dépasser un peu mes limites. On est aux NRJ Music Awards, ça n'est pas pour mettre une tenue simple. Je suis prête à faire péter les paillettes", conclut Helena.

La cérémonie des NRJ Music Awards est à suivre en direct, vendredi 1er novembre, à partir de 21H10 sur TF1 et NRJ.