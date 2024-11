Vitaa fait de rares confidences sur son mari Hicham dans le documentaire "Je suis Charlotte"

Vitaa et Hicham : un grande histoire d'amour et de travail

La chanteuse se livre comme jamais sur son couple avec Hicham dans son documentaire. "On s'est rencontrés au mois de mai 2009 et on s'est mariés en novembre. C'est allé très très vite", explique-t-elle.

Ce film permet aussi de découvrir le visage et les confidences du manager et époux qui se montre très rarement en public. Son appétence pour le commerce est mis en avant. On apprend ainsi qu'il vendait de la musique orientale sur les marchés avec son père quand il était petit. "Il a une vision du business dénué d'émotion. On est des contraires à ce niveau-là et c'est ce qui fait que ça a matché tout de suite", explique Charlotte, avant d'ajouter : "Et je suis tombée amoureuse du bonhomme en fait."

Mais il n'est pas évident de concilier vie de famille et travail pour les parents de Liham, Adam et Noa. On les voit notamment se disputer dans leur cuisine au sujet de l'emploi du temps de la star. Un peu plus loin, Hicham hausse le ton à propos d'un clip que Vitaa a tourné et qui est râté. "Leurs embrouilles sont épiques", réagit même Gims en interview dans le documentaire à propos de ces amoureux "chien et chat".