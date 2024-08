Vitaa rayonne à la plage avec sa fille Noa

Le 22 août 2024, Vitaa a fait fondre Instagram en dévoilant une série de photos super mignonnes avec sa petite Noa, prises lors de vacances à la plage. En mode décontracté et complice, la chanteuse et sa fille partagent un moment de pur bonheur sous le soleil, et ça se voit !

Les abonnés n'ont pas tardé à inonder les commentaires de cœurs et de messages adorables. « Trop chou les photos avec Noa 🥰 Cette complicité avec ta fille... vous êtes trop belles toutes les deux ❤️ », commente un compte fan.