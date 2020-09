The Weeknd, Selena Gomez, Halsey… Ces artistes qui sont les plus influents selon le Time

Camila Cabello retrouve la paix grâce à J Balvin

Depuis quelque temps, Camila Cabello parle ouvertement de ses crises d’angoisse et de sa façon de gérer son stress au quotidien. Sur ses réseaux sociaux, elle se confie régulièrement à ses fans, sur ses états d’âme. Mais si elle en est capable aujourd’hui, c’est avant tout parce qu’elle a su trouver quelqu’un qui l’a poussé dans cette bonne direction.

Il y a quelques temps, Camila Cabello a fait la connaissance de J Balvin. Grande fan du chanteur colombien, elle ne s’attendait pas à rencontrer un homme aussi touchant, et qui lui aussi, a des problèmes d’anxiété. Elle raconte que lorsqu’elle traversait une période difficile d’angoisses, elle a su trouver du réconfort dans les publications Instagram de l’artiste. Comme elle l’explique: «Je ne me sentais plus seule.»

«Ce que j'admire et aime le plus chez José, c'est qu'il est lui-même. Il est lui-même pour le monde, il est lui-même pour ses amis et ses pairs, et il a le genre de cœur qui fait de lui une personne pour laquelle tout le monde est enraciné. Quand il gagne, nous gagnons tous.»